Canale 5: Scelte gare ottavi Champions in diretta

15/01/2021 11:29

Il countdown dice che manca un mese, poi tornerà il grande calcio internazionale con le gare di Champions League. Da metà febbraio sono in programma le gare degli ottavi e si delinea la programmazione televisiva della competizione. Tutti i match saranno trasmessi in diretta sul satellite dalle reti Sky ma tra andata e ritorno, Mediaset (che ne detiene i diritti), trasmetterà quattro incontri in diretta e in chiaro su Canale 5. Ad oggi le partite sono state decise (possibili sempre dietrofront dell'ultim'ora dettati da eventi legati all'attualità). La prima partita che sarà trasmessa in chiaro da Canale 5 sarà la sfida tra i due ex compagni Messi e Neymar, ovvero Barcellona-Paris Saint-Germain del 16 febbraio e sarà l'unica che non vedrà coinvolte squadre italiane. Il 23 febbraio, sempre su Canale 5, toccherà alla Lazio con il Bayern Monaco poi la sfida di ritorno che vede impegnata la Juventus con il Porto (9 marzo) e infine la sfida dello stadio Di Stefano tra Real Madrid e Atalanta (16 marzo).

Le gare che verranno trasmesse in chiaro su Canale 5

Questo il riepilogo delle gare degli ottavi di Champions League che Canale 5 trasmetterà in diretta e in chiaro:

16 febbraio: Barcellona-Paris Saint Germain

23 febbraio: Lazio-Bayern Monaco

9 marzo: Juventus-Porto

16 marzo: Real Madrid-Atalanta

Tutti di martedi e tutti con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il post partita condotto da Alberto Brandi.