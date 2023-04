Tensioni Napoli, la decisione della prefettura per De Laurentiis

Durante poi Napoli-Milan avevano destato sensazione gli scontri tra tifosi sugli spalti, con gli ultras che hanno cercato di costringere altri tifosi ad unirsi alla protesta. Ora la decisione del prefetto di assegnare una scorta a De Laurentiis, che in questi giorni aveva pure teso la mano in maniera distensiva agli ultrà, spiegando di essere pronto a sepellire l'ascia di guerra: "Adesso calma, sangue freddo e serve che i tifosi capiscano che devono venire allo stadio a fare il tifo".

