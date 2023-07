Milan, continua il pressing per Pulisic: la nuova mossa rossonera

05/07/2023 18:46

Milan in pressing per Christian Pulisic. Secondo quanto riporta 'The Athletic' il club rossonero avrebbe presentato una seconda offerta da 22 milioni di euro al Chelsea, in aumento rispetto alla prima proposta da 14 milioni di euro fatta pervenire nel fine settimana. Sul trequartista statunitense c'è anche l'Olympique Lione, che avrebbe offerto 25 milioni di euro, la cifra richiesta dai londinesi, ma il giocatore non gradisce la destinazione e preferirebbe venire a giocare in Italia.

Intanto, Luka Romero è atterrato all'aeroporto di Milano Malpensa: il giocatore argentino, classe 2004, domani sosterrà le visite mediche per il passaggio in rossonero. Romero arriva a parametro zero dalla Lazio: al Milan lo attende un contratto di 4 anni.