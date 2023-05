Mercato Milan: dalla Premier una suggestione di peso per il centrocampo

05/05/2023 19:17

C'è volontà di dare nuova linfa al Milan in vista del mercato che si aprirà tra qualche settimana, e si sondano nomi per rinnovare i reparti come il centrocampo. In questo caso si studia un rinforzo di peso attualmente al Chelsea, squadra con i cui colori è quasi in simbiosi, ovvero Ruben Loftus-Cheek.

Il 27enne è un mediano box to box dalle notevoli doti fisiche e che è stato allenato tra l'altro sia da Conte che da Sarri durante la loro esperienza nei Blues. Per il Corriere dello Sport il Milan sta battendo su questa pista, anche se il contratto del calciatore scadrà nel 2024 (ma è dato per essere in partenza a fine stagione) e per ingaggiarlo sarà necessaria una riduzione del suo stipendo, attualmente a quota 7 milioni annui. Alla finestra altre due italiane per Loftus-Cheek, ovvero l'Inter e la Lazio, dove il centrocampista ritroverebbe Sarri.