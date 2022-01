Vlahovic, il paragone di Biasin scatena i tifosi

26/01/2022 22:15

Intervenuto sul suo profilo Twitter per respingere le accuse su Vlahovic, il noto giornalista di fede interista, Fabrizio Biasin, scatena un vero e proprio putiferio, con un paragone che non convince i tifosi. Sull'attaccante serbo, ormai a un passo dalla Juventus, Biasin scrive:

Volevo dire a tutti quelli che “stai a rosicà per Vlahovic eh, pelato?” che sì, confermo: per me Vlahovic è fortissimo, lo pensavo 2 anni fa, settimana scorsa, lo penso oggi e lo penserò anche tra 2 anni. Per me è meglio di Haaland, l’ho pure scritto. Spero sia sufficiente

Un ramoscello d'ulivo, che però innesca una serie di commenti per il paragone con Haaland. Un tifoso sottolinea: "Vlahovic è forse una delle migliori punte under23 al mondo, ma ha giocato e segnato solo in A, Haaland sono già 2/3anni che segna in Champions e gioca contro avversari di livello superiore. Magari in futuro Dusan diventa più forte e vince più trofei, ma ad oggi non c'è paragone" e ancora: "Ma quale bravo… Ha detto solo una ca**ata! Meglio di Haaland? Ora facciamo i bravi. Uno ha già dimostrato il suo valore in tutte le competizioni, mentre l’altro ha tutte le carte in regola per essere un centravanti di sfondamento. Ma deve dimostrarlo".

I commenti sono davvero tanti: "Migliore di Haaland mai, parliamo di uno che ha più gol che partite giocate in Champions dove ormai gioca stabilmente da 3 anni e della quale è stato già capocannoniere pur giocando in una squadra di seconda fascia", oppure: "Meglio di Haaland solo se hai bevuto due brocche di vino", "Quando farà gli stessi gol che ha fatto Haaland in Champions (se mai li farà) si potrà azzardare un paragone".