Tutti i capi di accusa per Allegri: Il processo dei tifosi

23/02/2022 10:15

Il punto è buono, la Juventus no. Almeno per i tifosi che continuano a non riconoscersi nel gioco della squadra bianconera. L'hashtag #Allegriout continua a spopolare. Sotto accuse le scelte, la tattica e la visione del calcio del tecnico livornese, secondo la maggioranza dei tifosi juventini che si sfoga sui social. E' un vero processo a Max Allegri, con tanti capi di accusa: "Vista la partita, nel primo tempo pochissimi errori. Nel secondo giocatori stanchi e poco lucidi(vedi Locatelli), un allenatore deve guardare queste cose e fare i cambi, non aspettare sempre che prima ci fanno gol, anche perché i cambi in panca li hai" o anche: "Io l’ho sempre difeso a spada tratta, ma oggi bisogna ammettere che questa non è la sua squadra, lui non é adatto ad allenare questi giovani lui è uno stratega e andava bene con Buffon Chiellini Bonucci Barzagli Khedira, tutta gente esperta", oppure: "Sopravvalutato, presuntuoso e bollito".

C'è chi scrive: "Dispiace scrivere Allegriout, ma non lo sopporto piu'. Vero che non abbiamo una rosa eccelsa, ma noi giochiamo male sia contro le big, sia contro la Salernitana. E' l'atteggiamento sbagliato, il suo modo di intendere il calcio" oppure: "I numeri di oggi dicono che è il più pagato,ha la rosa con monte ingaggi più alto della A, mai in lotta per lo scudetto,s gomita con Fiorentina, Atalanta e Lazio per il 4o posto, Supercoppa persa:i numeri (senza parlare di prestazioni e valore creato) ad oggi dicono AllegriOut".

Il web è scatenato: "Continua a vivere nel passato allora, continuiamo con questo scempio, facciamo involvere anche gli unici di talento come Chiesa e Vlahovic, visto che l’unica sua dote è quella di penalizzare il talento e il gioco, continuiamo con i bus davanti la difesa è a subire 80’..." e infine: "Questo è un allenatore ridicolo! Quindi le squadre di Guardiola, Klopp, Nagelsmann, Tuchel, Ten Hag e tanti altri sono perdenti?! Cambia registro, altrimenti quando la raccomandazione finirà potrai allenare al massimo squadre in lotta per la salvezza"