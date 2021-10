Tifosi pazzi di Spalletti per le sue critiche alla stampa

16/10/2021 16:18

Qualche avvisaglia c'era stata già nelle precedenti conferenze ma oggi Luciano Spalletti è andato dritto al punto attaccando la stampa napoletana, accusata di fare "Troppe illazioni, siete spaventatori professionisti". Risposte piccate a più di una domanda, la luna di miele con Napoli continua e anzi cresce esponenzialmente ma quella con i giornalisti è a un punto di svolta. Lo Spalletti furioso piace però ai tifosi che sui social si dicono pazzi del tecnico toscano: "Finalmente uno che non si tiene nulla ed è stato perfetto nella risposta alla domanda scontata del furto. Praticamente ha vinto in goleada" o anche: "Mister, conferenza stampa dopo conferenza stampa, ti si vuole sempre più bene! " e ancora: "È lampante, oltre alla grande competenza come tecnico, il gran salto di qualità sul piano comunicativo con mister Spalletti"

Fioccano le reazioni su twitter: "Mamma mia mister.. il campo è un'altra cosa e si giudicherà col tempo , ma a livello di comunicazione che salto di qualità" oppure: "Le conferenze stampa di Spalletti andrebbero fatte studiare a "Scienza della Comunicazione".,.." e ancora: "Spaventatori di professione credo sia la definizione migliore di sempre per la stampa napoletana. Grande mister" e infine: "Luciano Spalletti avrebbe dovuto caricarsi sulle spalle il compito di infiammare nuovamente i tifosi azzurri. A pochi mesi dal suo arrivo, possiamo già affermare che la missione è perfettamente riuscita ".