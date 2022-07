Tifosi Napoli in ansia per l'erede di Koulibaly, spunta nome sgradito

13/07/2022 08:32

L'illusione era durata il tempo di una serata: quando il ds Giuntoli in apertura di ritiro a Dimaro aveva detto che Koulibaly era incedibile, che non erano comunque arrivate offerte ufficiali, tanti tifosi del Napoli avevano tirato un sospiro di sollievo. Il tempo però di leggere il giorno dopo sui giornali che la certezza di avere ancora il senegalese in difesa non c'era e tutto è tornato in discussione. Ieri poi la mazzata finale: i primi rumours nel pomeriggio, quando è stata resa nota la proposta irrinunciabile del Chelsea: 40 milioni al Napoli e 9 netti al giocatore. Le parole di Spalletti di ieri hanno quasi messo fine alla telenovela: manca solo l'ufficialità ma KK lascerà Napoli. Niente fascia XXL che era già pronta per lui e un problemone per Spalletti.

Chi prenderà il posto di Koulibaly nella difesa azzurra? Ballano i nomi di Kim, Senesi e Milenkovic ma secondo il giornalista Gianluca Di Marzio, gli azzurri avrebbero già chiesto informazioni alla Lazio riguardo la disponibilità di Francesco Acerbi, da tempo in rottura con l’ambiente biancoceleste.