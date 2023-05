Tifosi Milan elencano tutti gli errori di Pioli: E ora vattene

11/05/2023 12:01

Faranno fatica a riprendersi i tifosi (e - chissà - forse anche i giocatori) del Milan dopo il primo tempo di ieri in Champions. Il 2-0 finale lascia ancora qualche spiraglio di rimonta per il ritorno ma è la prestazione della squadra a dare poche speranze. Sul web il primo colpevole è Pioli a giudicare dai commenti: "Nel secondo tempo si arroccano in difesa e ci lasciano la palla (non facciamo gol alla cremonese arroccata, figurarsi l'Inter), e Pioli afferma ancora che nel 2 tempo giochiamo meglio per nostri meriti. Sbagliare è umano, ma dopo 10 partite che fai sempre gli stessi errori, basta", oppure: "soffriamo perchè l'allenatore schiera gente inadatta ieri Calabria e Kjaer non andavano preferiti a Kalulu e Thiaw e anche in centrocampo la forza e i kg. di Pobega erano più utili di Bennacer poi non averlo messo nemmeno dopo l'infortunio fa capire la confusione di Pioli" e anche: "Non li vedo affatto superiori, in difesa giocano con gente normalissima ed in campionato si è visto. E' proprio Pioli che non sa preparare le sfide contro l'Inter"

C'è chi sentenzia: "Pioli di più non può dare, ha esaurito il suo ciclo", oppure: "Sono stato uno dei primi, fin da agosto, ad avere dubbi sulla gestione di Pioli quest’anno. E resto dell’idea che sia inevitabile cambiarlo" e ancora: "Ormai pioli è al capolinea, e i giovani che andrebbero valorizzati con lui perdono solo" e infine: "Credo abbiano sbagliato in tanti e troppo ma per me pioli è più colpevole... D'accordo che il mercato non è stato eccellente ma che gestione hai avuto degli acquisti? Vranckx, adli, cdk, dest, Thiaw fino a poco tempo fa... Alcuni non hanno proprio visto campo..."