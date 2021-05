Tifosi Juve: “In Champions, ma poi via tutti”

02/05/2021 20:08

La Juve conquista una vittoria che vale oro. Contro l’Udinese, la squadra di Andrea Pirlo rischia di lasciare tre punti fondamentali per strada ma riesce negli ultimi minuti, grazie al solito Ronaldo a portare a casa tre punti che le consentono di allungare sulle inseguitrici in chiave Champions League.

La rabbia dei social

Ma i tre punti conquistati nel finale alla Dacia Arena non cancellano la prestazione decisamente incolore della squadra bianconera che ha seriamente rischiato la sconfitta in Friuli: “Ronaldo in questa squadra è come Jimi Hendrix nei Cugini di Campana. Grazie lo stesso, campione”. Mauro invece dimostra tutta la sua frustrazione: “Ora conquistate il posto in Champions, poi levate le tende, mai più in campo Bernardeschi, idem Betancur”.

Sono tanti i tifosi che tirano un sospiro di sollievo ma che restano molto preoccupati per le ultime gare della stagione: “Portiamo a casa questi tre punti ma non si può faticare così contro l’Udinese che non ha più nessun interesse in questo campionato”.

Cammino Champions

La Juve dovrà affrontare ancora Milan e Inter nell’ultima porzione di stagione, gare difficili che valgono l’accesso alla prossima Champions League e da qui la preoccupazione. “La partita più brutta che abbia mai visto da che ho memoria. Ma in mezzo a 22 muratori c’era il giocatore più forte del mondo: tale Cristiano da Madeira. Nota a margine: se siamo davvero così, scordiamoci Champions e Coppa Italia”.

Le proteste di Paratici

Hanno fatto molto discutere le proteste juventine alla fine del primo tempo con i giocatori che hanno accerchiato l’arbitro Chiffi e con Paratici che è sceso dalla tribuna per protestare: “Vergognoso che Paratici scenda dagli spalti alla fine del primo tempo per urlare contro Chiffi. Atteggiamento inaccettabile e non c’era nessun episodio da rilevare nel primo tempo”.