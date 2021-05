Tifosi Inter: Senza Allegri c'è un solo piano-B possibile

27/05/2021 11:38

La notizia della cena di ieri sera aveva illuso tutti. Allegri sulla panchina dell'Inter al posto di Conte non solo sarebbe stato un upgrade probabilmente ma anche un altro smacco alla Juventus. Stavolta però il sogno è rimasto tale, Max è a un passo dalla firma con i bianconeri (prevista già in giornata) e l'Inter perde il secondo possibile erede di Conte dopo Inzaghi, accordatosi con la Lazio. Per i tifosi, che sentono parlare anche di Mihajlovic o Fonseca, l'unica soluzione possibile è l'ennesimo ex Juve. Ovvero Sarri. Lo si evince leggendo i social: "non vedo altra scelta per l’Inter se non Sarri. Ma, in tal caso, sarebbe rivoluzione sia dal punto di vista tattico, che a livello di rosa. Un bel salto nel buio" o anche: "Se non arriva Sarri è finita. il fatto più brutto che sto appurando negli ultimi due giorni è che forse è stato tutto improvvisato. marotta impreparato davvero?".

Il nome del tecnico di Figline è il più gettonato: "Per quanto Sarri sia veramente l'ultimo nome possibile per rimanere al pari con le altre la squadra non è studiata per il suo modulo, avremmo grossi problemi i primi mesi se venisse lui" o anche: "Sarri è inverosimile: la squadra è costruita sulla difesa a tre e ha un attacco che sopperisce fisicamente alla mancanza di creazione di palleggio (non mancano in palleggiatori ma le trame tattiche sono proprio diversissime). A luglio è tardi" e ancora: "non Sarri vi prego... da una immagine bruttissima sempre con il filtro di sigaretta in bocca" e infine: "aver evitato Inzaghi mi ha rincuorato. Ma il terrore di vedere Sarri sulla nostra panchina mi attanaglia".