Tifosi Inter divisi sul colpo di mercato: affarone o bluff?

26/05/2022 15:03

L'abitudine evidentemente non l'aveva persa passando dalla Juventus all'Inter. Se in bianconero aveva piazzato colpi a parametro zero come Pirlo e Pogba ora Beppe Marotta si sta ripetendo all'Inter. Se l'affare Godin non era riuscito col buco il dg nerazzurro ha preso meglio la mira la scorsa estate con Calhanoglu per continuare nel percorso adesso. Onana già preso a zero e mentre si aspetta il sì di Dybala ecco la notizia che è praticamente fatta per Mkhitaryan.

Sull'armeno però i tifosi nerazzurri sono divisi. In molti considerano il centrocampista della Roma un upgrade per il centrocampo ma altri sono contrati: "Il Milan ha preso un giovane secondo me molto interessante, Yacine Adli, noi un bollito di 34 anni già inutile di suo, figuriamoci in prospettiva.

Si può dire tutto, però poi Marotta non ci raccontasse che in Italia non si investe sui giovani" oppure: "Per me ok Asllani e no a Mkhitaryan. Dobbiamo rinforzare il centrocampo non indebolire" e ancora: "Ma davvero i media stanno facendo passare michitarzan un gran colpo di mercato?! La cosa più bella sono gli interisti che parlano di upgrade con un 33enne prossimo al ritiro e che non si regge in piedi…"

C'è chi scrive: "Mi esprimo ora su Mkhitaryan: Non lo prenderei" e ancora: "Caicedo, rinnovo Perisic, interesse per Leiva e ora Mkhitaryan. Ora mi spiego come mai la Lazio in 5 anni di Inzaghi si è ritrovata ad essere una delle rose più anziane del campionato, senza alcun giovane promettente" oppure: "Mkhitaryan come RISERVA è un sì, credo siano d'accordo tutti. Se poi dovesse fare la fine di Dzeko, titolare per tutta la stagione e cotto a marzo, il discorso cambia". Infine la nota divertente: "Mkhitaryan e Calhanoglu, manca solo Szczęsny e abbiamo completato la triade dei nomi meno facili da pronunciare e soprattutto da scrivere di tutta la Serie A"