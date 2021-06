Tifosi inglesi a Roma: i divieti, i conti che non tornano e il web che se la ride

30/06/2021 20:12

La Variante Delta minaccia l'Europeo. E Roma. Tutto è legato alla possibilità che i tifosi inglesi invadano la Capitale per assistere a Inghilterra-Ucraina, gara valida per i quarti di finale, in programma allo stadio Olimpico sabato 3 luglio alle ore 21.00.

Nonostante l'invito del governo inglese a "non partire", a "vedere la partita da casa", in molti non credono che questo fermerà i tifosi. Soprattutto è stata accolta con grande ironia la nota della Regione Lazio secondo cui non ci sarebbero deroghe alla quarantena di cinque giorni per chi proviene dall'Inghilterra.