Supercoppa, De Laurentiis d'Arabia scatena il web

17/01/2024 20:46

Domani parte in Arabia Saudita la Supercoppa italiana nel nuovo format che vedrà impegnate quattro squadre: Inter, Lazio, Fiorentina e Napoli. Tra le personalità che nelle scorse settimane e mesi più si erano esposte contro l'esportazione della competizione in terra araba c'è sicuramente il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

Ritratto oggi in abiti tradizionali del paese ospitate, il patron azzurro ha letteralmente scatenato il caos sul web, attirando commenti senza soluzione di continuità. Il giornalista Fabrizio Biasin posta la foto di ADL sul proprio profilo e scrive:

“Supercoppa in Arabia? I Paesi arabi devono regolarizzarsi nel rispetto delle donne e del lavoro. Avete visto quello che sta succedendo in Israele? Ma siete deficienti. Tutto questo per guadagnare pochi milioni in più? Facciamola all’Olimpico, perché dobbiamo andarci a rompere le scatole là?” (#DeLaurentiis, ottobre 2023). Il sospetto è che abbia cambiato idea. Ma è solo un sospetto.

Scorrendo i commenti dei tifosi al post di Biasin, così come quelli sulle pagine social del Napoli, che hanno postato per primi le foto di ADL in Kandūrah si legge un po' di tutto tra chi si schiera con ADL e chi critica. "Delaurents d'Arabia", scheza qualcuno, e ancora: "Ha scoperto quanto sono buoni i datteri freschi Meglio dell’aragosta", "È come gli altri presidenti… per due soldi in più si venderebbero non dico cosa!", "Le parole di De Laurentis non hanno nulla a che vedere con il rispetto verso chi ti sta ospitando, magari offrendoti una lauta cena e tantissimi confort, cortesie e gentilezze che un buon padrone di casa ancor più benestante, non può esimersi dal farle", "io al Comicon ad Aprile", "Grazie per aver regalato il meme dell'anno a milioni di tifosi del Napoli nel mondo", "Sono io il vostro Sceicco!", "Marónn! A cosa ci siamo ridotti", "Foto del secolo", "Il Presidente credo abbia cambiato idea".