Spezia-Napoli, la tv non mostra gli scontri: Scoppia la bufera

22/05/2022 14:29

E' finita 3-0 per il Napoli l'ultima di campionato contro lo Spezia ma più che per i gol di Politano, Zielinski ed Elmas l'attenzione al Picco è stata per gli scontri tra tifosi che hanno costretto l'arbitro a sospendee la gara per 12'. Si stanno accavallando diverse ricostruzioni su cosa sia successo prima e durante la partita, con reciproche offese e accuse ma chi stava vedendo la partita su Dazn non ha potuto vedere quasi niente di quanto stava accadendo sugli spalti. Una scelta precisa, quella della piattaforma streaming, per non dare pubblicità ai violenti ma che ha scatenato una bufera sul web.

La prima critica arriva da Riccardo Cucchi. La storica voce di Tutto il Calcio scrive su twitter

Chi è davanti alla TV non ha capito nulla. Intuiamo cori razzisti e intemperanze. Cosa sia successo le telecamere non lo mostrano. Occorre ascoltare la radio e scorrere Twitter alla ricerca di video postati da chi è allo stadio. Cronaca negata. Non sono d'accordo

Fioccano le reazioni: "ho pensato proprio la stessa cosa, va bene non mostrare le immagini ma i cronisti non hanno saputo raccontare/spiegare nulla. Mah", oppure: "Evitare di fare vedere le scene di violenza in generale serve a poco a mio avviso , l'ideale sarebbe accompagnare i violenti a lasciare subito lo stadio , dico ideale dal momento che l'ideale vero e cioè le offese continue a città , cittadini e nati a Napoli sono tollerate ormai" e ancora: "Per una volta non sono d’accordo. Cosa devono fare vedere? 4 bestie (non ultras) che si picchiano tra di loro per permettere poi ai giornalisti di parlare per giorni e giorni e dire che il problema del calcio italiano sono quei 4 animali?"

C'è chi scrive: "Sto guardando la TV inglese, soliti cori beceri contro Napoli e napoletani si sono uditi chiaramente anche dopo la ripresa della gara e dopo un primo avviso ai megafoni! Una vergogna italica! Non uno bello spettacolo quando poi si reagisce! Ma siamo stanchi" e ancora: "Chi è presente allo stadio mi racconta che, dopo il gol di Politano, è partito un lancio di bottiglie e fumogeni verso il settore ospiti. I tifosi del Napoli hanno reagito invadendo il settore al loro fianco e da lì è partita la rissa con quelli dello Spezia. Brutto finale"

Il web è scatenato: "Da spezzino amante di Napoli e dei napoletani mi dolgo dei cori razzisti.

Sono solo dei poveri ignoranti... ignorano quanto Napoli ha dato all'Italia e al mondo. Il razzismo non è mai giustificato" e poi: "il razzismo nei confronti di Napoli (al netto dei suoi problemi) andrebbe studiato" e infine: "Posso dire la mia? Non è un discorso di Napoli, Inter, Lazio, è un discorso di ultras. Punto. Indefinibili. E cultura, non calcistica, cultura e basta. Rispetto. Oltre ovviamente al razzismo"