Social scatenati su Messi: “E’ un momento storico”

01/07/2021 07:38

Un momento da ricordare per i tifosi di calcio ma soprattutto per quelli del Barcellona. Dopo oltre 7400 giorni, Leo Messi non è più un giocatore della squadra catalana. Formalmente da oggi il calciatore argentino è “disoccupato”, anche se il club del presidente Laporta ha già stilato il suo nuovo contratto che attende soltanto di essere ufficialmente depositato. Ma almeno per qualche ora, il numero 10 con la maglia blraugrana è uno svincolato e dunque significa che qualunque società potrebbe metterlo sotto contratto. Una notizia che ha scatenato immediatamente il mondo dei social.

La reazioni dei tifosi

Dopo 21 anni di Barcellona, per un giorno Leo è disoccupato e Marco scrive: “Che bello, oggi posso dire di essere simile a Messi, siam infatti entrambi disoccupati. L’unica differenza è che lui è solo un pochettino più ricco di me”. Ma ovviamente sono i tifosi di tutti il mondo che sperano nell’ingaggio del giocatore sia in Italia che dall’estero. Ci sono i fan dell’Atalanta: “Percassi falla almeno una telefonata”, quelli dell’Inter: “Ora che abbiamo venduto Hakimi ci sono i soldi per Messi”, ma anche all’estero c’è voglia di Leo: “Speriamo che i Rangers annuncino Messi questa mattina”.