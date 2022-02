Sfottò su Inzaghi dopo ko Inter, su twitter spopola #spiaze

17/02/2022 08:55

Quando ti appiccicano un'etichetta è dura togliersela di dosso, specialmente da quando esistono i social. Per Simone Inzaghi l'appellattivo di mister Spiaze esiste da tempo, da quando era alla Lazio, per il suo intercalare nelle interviste e oggi, dopo il ko dell'Inter col Liverpool, l'hashtag #spiaze sta spopolando con gli sfottò dei tifosi rivali, milanisti soprattutto: "Questi sono venuti a Milano in gita, passeggiando per il campo in ciabatte e limonata, lasciando fuori pure 2-3 top, tra cui il capitano. Poi decidono di giocare giusto 10 minuti e il loro portiere seduto al bar tutta la partita" o anche: "Salah per la prossima volta!" oppure: "oggi è il day #spiaze".

C'è chi scrive: "Cambio regolamento in Champions League ....se dici che domini 75 minuti ...e poi perdi ...non vale #spiaze" o anche: "Magari se tiravate in porta qualche volta forse qualcosa succedeva... E fate fare a Inzaghi un corso su come gestire i cambi..." oppure: "Hanno già detto di aver dominato per 70 minuti?"