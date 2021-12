Scambio Lazio-Juventus: arriva la bocciatura di Cucchi

14/12/2021 21:40

Juventus e Lazio coinvolti in uno scambio di mercato. Diversi esperti e addetti ai lavori hanno lanciato la “bomba” su un possibile scambio tra Lazio e Juventus che vedrebbe coinvolti i centrocampisti Luis Alberto e Arthur. Per molti tifosi si tratta solo di una voce di mercato che non troverà conferme quando si avvicinerà l’inizio della prossima sessione di mercato, per altri invece è una suggestione da bloccare sul nascere. A questo partito si iscrive il giornalista e tifosi biancoceleste Riccardo Cucchi.

Allora: Luis Alberto vale 10 Arthur. E Arthur guadagna il doppio di Immobile. Vedremo come andrà. Fiducia in Sarri, ma la qualità di Luis non si discute. E aggiungo pure un Forza Lazio.

La reazione dei social

La presa di posizione dell’ex giornalista Rai trova però anche molto disappunto: “Arthur giocava da protagonista nell’ultimo Barcellona degno di essere chiamato tale. Luis Alberto è un ottimo giocatore, ma 10 volte Arthur non è proponibile. L’unica spiegazione è che hai parlato da tifosi, da lei non mi aspetto queste uscite”. Anche Pasquale commenta: “Da grande estimatore di Luis Alberto non sono d’accordo. Arthur è un grande giocatore, purtroppo ha avuto la malsana idea di venire in Italia. Allegri lo sta distruggendo definitivamente”.