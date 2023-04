Sarri, ululati contro la Juve e campionato falsato: La risposta del web

23/04/2023 09:39

"Dopo la restituzione dei 15 punti alla Juve, è un campionato falsato. Spero che qualcuno si dimetta". Non era furioso solo con l'arbitro Ghersini Maurizio Sarri dopo il ko interno della sua Lazio col Torino. Il tecnico biancoceleste sente ora il fiato sul collo della Juventus e grida allo scandalo ma sul web arriva la risposta dei tifosi bianconeri: "Il benzinaio ha detto che qualcuno deve dimettersi, non perché i 15 punti sono stati dati in campionato in corso, ma perché sono stati assegnati alla Juventus" e anche: "Il campionato è falsato, non si può tenere un benzinaio in panchina...." oppure: "Per Sarri il campionato è falsato adesso, dopo che la Juve ha ripreso i suoi 15 punti, e non prima quando improvvisamente gli sono stati tolti. Che strana idea di regolarità che ha quest'uomo..." e ancora: "Al solito Sarri piagnucola e fa allusioni senza esporsi con chiarezza. Mediocre e sempre alla ricerca di un alibi".

C'è chi scrive: " il campionato è stato falsato quando sono stati tolti alla Juventus i 15 punti, ponendo l'intero campionato sub iudice. Dal momento che si sapeva dalla prima sentenza che i punti avrebbero potuto essere restituiti, dopo il ricorso della Juve, perché parli solo ora?…" e anche: "Però quando i punti sono stati tolti alla Juve nessuno ha detto niente, vero rosicone Sarri?" e poi: "Questo personaggio qui ha insozzato la nostra panchina per un anno... Dunque il campionato è falsato solo da adesso non da gennaio:allora alla stessa domanda rispose spiegando che di diritto non se ne intendeva".

Infine la chiosa: "Alla Juventus tolgono punti che ha conquistato sul campo, Lazio seconda: campionato regolarissimo. Alla Juventus ridanno momentaneamente quegli stessi punti che ha conquistato sul campo, Lazio sconfitta in casa con il Torino: campionato falsato. Questo è Sarri. Da sempre".