Roma, Zaniolo salta e ride al coro su Zaccagni: polemica social

26/05/2022 21:44

Decisivo per riportare a Roma un trofeo europeo, Nicolò Zaniolo si gode il successo in finale di Conference League contro il Feyenoord insieme ai suoi compagni e a una marea giallorossa nella festa organizzata per festeggiare insieme ai tifosi della Roma la conquista del trofeo UEFA.

Dopo una stagione fatta di tanti bassi, ma che lo ha visto, finalmente, tornare a giocare con continuità, sul pullman scoperto organizzato per far sfilare la coppa tra le vie della Capitale, il centrocampista offensivo giallorosso si è lasciato prendere un po' troppo dall'entusiamo, ha intonato cori e sfottò contro la Lazio prima di godersi divertito il coro poco carino dei tifosi hanno dedicato al rivale laziale, Mattia Zaccagni, compagno attuale dell'ex di Zaniolo, Chiara Nasti.

Il coro, con l'influencer in dolce attesa: "Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo" è apparso davvero eccessivo e sui social è scoppiato un putiferio. Qualcuno scrive: "I tifosi non possono dire tutto, mi spiace. Condanno questo coro, come condanno quello sulla mamma di Zaniolo, entrambi vergognosi. C'è una linea sottile che divide gli sfottò dagli insulti" e ancora: "Ma come fa a farti ridere, scusa. Attacco diretto non tanto a Zaccagni (che poi che c'entra non si sa) ma alla ex di Zaniolo e al bambino che deve nascere. Veramente squallido" e poi: "Questo è quello che ieri ha dedicato la vittoria a tutta la sua discendenza tranne che a suo figlio… almeno Zaccagni si comporta da padre".