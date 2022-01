Roma, tifosi pazzi di gioia ma il protagonista è solo uno

23/01/2022 20:18

La Roma gioca un primo tempo perfetto e conquista tre punti pesantissimi sul campo dell’Empoli. La squadra di Mourinho prova a rimanere in corsa per la zona Champions grazie al successo conquistato in Toscana dopo un primo tempo chiuso avanti di quattro gol.

Tutti pazzi di Abraham

Ma la giornata del Castellani è segnata soprattutto dalla doppietta di Tammy Abraham. L’ex giocatore del Chelsea continua a segnare con grandi regolarità e i tifosi della Roma rimandano al mittente le critiche arrivate nei scorsi mesi: “30 presenze, 17 gol, nessun rigore, 7 pali. Tammy Abraham al suo primo anno in serie A”. Anche Marco fa riferimento alle critiche ricevute negli scorsi mesi: “17 gol in 30 partite nel suo primo anno alla Roma e viene ancora criticato. Situazione surreale”.

Roma: la protesta dei tifosi

Nonostante una vittoria piuttosto agevole sul campo dell’Empoli, i tifosi della Roma puntano ancora il dito contro l’arbitraggio e in particolare per un mancato rigore concesso per un fallo ai danni di Zaniolo: “Prima regola dell’Aia: su Zaniolo non è mai fallo”. Mentre c’è chi fa notare: “Zaniolo deve aver fatto qualcosa di male a tutta la classe arbitrale visto il trattamento che sta ricevendo dall’inizio della stagione”.