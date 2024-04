Roma, Mancini rischia squalifica ma il web si ribella: e Acerbi no?

07/04/2024 11:54

Mancini si è scusato per l'esultanza a fine partita, ma il gesto di sventolare a lungo una bandiera della Lazio con l'immagine di un ratto potrebbe costargli una squalifica di una giornata. Da valutare se il direttore di gara ha preso nota sul referto, anche se la diffusione dell'immagine potrà comunque portare la Procura Figc ad aprire un'inchiesta autonomamente.

Sul web è polemica: "Ho preso una bandiera biancoazzurra gigante con un tipo disegnato sopra, ho corso sotto la curva Sud avanti e indietro ma non volevo offendere, l'ho fatto a mia insaputa (semicit.)" o anche: "Tranquillo. Male che vada dovrà sopportare l'abbraccio di Gravina..." e poi: "Acerbi e Mancini sono l'emblema della nazionale italiana. Alla larga" oppure: "Praticamente l'unica cosa che puoi fare è il dito medio durante la gara ma solo se giochi nell'Inter"

C'è chi scrive: "Quindi dito medio e insulti razzisti vanno bene, mentre sventolare una bandiera animalista è meritevole di squalifica" e anche: "A me sembrava una lontra. Se hanno salvato Acerbi non capisco perché debbano punire Mancini" e poi: " come giocatore è un macellaio anni 70, andrebbe squalificato e mai più convocato in nazionale, ma tutto ciò non succederà sono tutti bravi ad indignarsi ed a stare zitti quando non succede nulla"

Il web è un fiume in piena: "Capisco che ai laziali non abbia fatto piacere. Ma secondo me se si cominciano a punire anche questi sfottò e l'ironia, senza nulla di veramente offensivo o incitante all'odio, non ne usciamo più" e infine: "Perche squalifica ? Per uno sfotto' ? Comincino a buttare fuori dalle partite i simulatori e picchiatori come Gatti invece di attaccarsi alle esultanze".