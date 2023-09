Ravezzani rivela il vero gap del Milan e scatena la bufera

24/09/2023 11:13

Il problema era emerso già nelle settimane scorse ma si sta acuendo giorno dopo giorno. Al di là dei problemi di gioco che il Milan sta palesando dal derby in poi, compresa la gara vinta ieri soffrendo col Verona, a preoccupare sono i tanti infortuni. Con Bennacer da tempo ai box dopo l'operazione, i rossoneri hanno perso per strada Maignan (affaticamento flessore), Kalulu (lesione al retto femorale), Calabria (edema muscolare), Theo (edema muscolare) e soprattutto Krunić (sospetta lesione al flessore). Ne parla su twitter Fabio Ravezzani che scrive

Il Milan gioca male, ma sono queste partite sporche che danno una svolta decisiva alla stagione. A patto però che le prossime siano migliori. Il ripetersi degli incidenti muscolari se paragonati a quelli dell’Inter dimostra che da troppo tempo si sbaglia la preparazione atletica.

Tanti i commenti: "Giroud non si regge in piedi dopo tot(come detto 55 partite all'anno non le regge a 37 anni) e Taremi manca come il pane. Provare Okafor punta per me, anche Jovic si è mosso bene pur non essendo in gran condizione ieri" e poi: "Io vedo un calo di intensità, idee, gioco, aggressività rispetto all’anno scorso e gli altri anni quando giocava con il 4-2-3-1. E questo si riflette in ogni reparto" e infine: "In conferenza post partita Pioli conferma che Adli è l'alternativa pronta. Così pronta che non ha giocato mai, neanche oggi dopo l'infortunio. Allenatore che fa scelte troppo geniale per la mia mente limitata"