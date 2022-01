Ravezzani rivela il bluff di Mourinho sull'offerta del Milan

07/01/2022 07:55

Sabato, alla vigilia, aveva detto che non avrebbe mai allenato la Lazio. Ieri Mourinho è tornato sul tema della fedeltà aggiungendo un altro aneddoto. Dopo il ko con il Milan, condito da mille polemiche sull'arbitraggio, lo Special One ha rivelato:

Tre anni fa la proprietà del Milan mi voleva a Milano, ci ho riflettuto per tre giorni, poi ho deciso che sarebbe stato un no e sono contento di aver preso quella decisione. Sono un professionista, ma esiste spazio per avere delle passioni come l’antagonismo. Ora sono appassionato della Roma, darò tutto alla Roma. Tornando indietro, dopo quello che è successo oggi, sono doppiamente contento di quello che ho risposto. Loro sono venuti da me, ma ho detto loro di tornare a casa, che non sarei andato

Secondo Fabio Ravezzani, però, le cose sono andate diversamente. Il giornalista di TeleLombardia scrive su twitter

Mourinho era stato contattato in modo generico 3 anni fa da un (pessimo) dirigente Milan che gli aveva chiesto eventuale disponibilità per proporre al club una rosa di 5 nomi. Se lui dice di aver rifiutato un’offerta vera gioca sull’equivoco. Come spesso accade, quando perde.

Fioccano le reazioni: "Pessimo dirigente mi pare troppo...Mirabelli ha portato in Italia Brozovic Calhanoglu, i due migliori centrocampisti della serie A. Forse non sapeva fare il DS però come osservatore ci vedeva bene" o anche: "Rimane il fatto che Lui sia stato contattato ( da un dirigente discutibile ? ) E quindi può dirlo , perché non mente. A mio parere era meglio se la risparmiava, è una pessima caduta di stile" e ancora: "Visto il livello di questa Roma direi che c'è solo da dirgli grazie" e poi: "A Mourinho non rimane altro che fare qualche marchetta al popolo interista. Poverino

meno male ha detto NO al Milan, al Milan solo persone serie e professionali, NO clown allowed"