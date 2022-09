Ravezzani rivela che Inzaghi ha litigato con i giocatori e indica sostituto

08/09/2022 10:18

Per Fabio Ravezzani non c'è domani per Simone Inzaghi. Il direttore di TeleLombardia è drastico sui social e con un tweet parla già di esonero scrivendo

L’Inter è una squadra spenta con un allenatore che ha perso la bussola e ha litigato con più di un giocatore. Forse è necessario intervenire prima che sia troppo tardi. La soluzione più ragionevole (tattica e stipendio) potrebbe essere Thiago Motta.

Fioccano le reazioni: "Un allenatore che guadagna 5,5 milioni all'anno non lo manderebbero via nemmeno se si giocasse la salvezza all'ultima giornata", oppure: "Ennesima prova deludente cambi tardivi e squadra senza grinta, l'effetto Conte è durato solo la scorsa stagione, sé si continua cosi serve cambiare allenatore. Sembra che ci sia la spaccatura tra alcuni giocatori e il mister" e ancora: "Dai commenti sembra che Inzaghi stia allenando una squadra di fenomeni che ha fatto diventare brocchi. La verità è che l’Inter sono 2 anni che si sta indebolendo. Ha perso 3 partite ma ha giocato contro Bayern e il Milan che è campione d’Italia. Con la Lazio doveva fare meglio"

C'è chi scrive: "Squadra da rivoluzionare. Ormai è chiaro che il progetto "vecchi" di Inter e Juve non è la strada giusta. Milan e Napoli sono esempi da "imitare". Basta figuracce con i vari Dzeko DeVrij D'ambrosio Darmian Handanovic Gagliardini ecc..." e poi: "Per carità non parliamo di cambiare l'allenatore. Non ha mai portato bene" e ancora: "Destabilizza solo l'ambiente che già un questo momento è molto scosso" e infine: "Che Inzaghi non sia Conte lo sappiamo già.. che dev’essere esonerato è una follia sotto ogni punto di vista partendo da quello sportivo e finendo per quello economico…"