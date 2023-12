Ravezzani: Per Zhang scommessa impossibile da vincere, è bufera social

26/12/2023 05:55

E' pessimista Fabio Ravezzani sul futuro societario dell'Inter. Il direttore di TeleLombardia scrive su twitter

La filosofia di Zhang è semplice: indebitarsi sempre più con la speranza che il volano degli incassi (direttamente proporzionale ai successi sportivi) possa arginare l’emorragia. Credo sia una scommessa impossibile da vincere. Presto subentrerà qualcun altro.

Tante le reazioni: "Come possano farla iscrivere ogni anno alla serie A con quei debiti resta un mistero", oppure: "Ma se anche in un anno in cui arrivi in finale di Champions e vinci Coppa Italia e Supercoppa ottieni una perdita di 83 milioni e mezzo diventa tutto insostenibile. E neppure gli ottimi risultati sportivi possono salvarti" e poi: "Nel frattempo qualcuno inizierà a fargli ripianare i costi vendendo i giocatori che non poteva permettersi, come al Parma di Tanzi o la Lazio di Cragnotti?"

C'è chi scrive: "La cosa incredibile è che il regolamento preveda il potersi iscrivere con un indebitamento simile. E poi gli stessi che lo permettono continuano a fare interviste dove dicono che le squadre devono avere bilanci sani" e anche: "Magari ci fosse una strategia dietro questa cosa. Zhang ha preso un pacco mostruoso da Moratti via Tohir. L'ha fatto quando pensava di poterla usare per lavare i soldi (accusa di analisti cinesi). Ora è impossibile uscirne. Non ha funzionato per il Milan, come si vede"

Il web è un fiume in piena: "Marotta fa i miracoli. Per il resto c’è la sala VAR" e infine: "Rimane il fatto che con quei numeri lì si portano i libri in tribunale. Poi sono primi strameritatamente".