Ravezzani: Europa League giusta dimensione per il Milan. E' bufera

14/12/2023 10:52

Pacato ma al tempo stesso pungente il commento di Fabio Ravezzani sul Milan dopo l'eliminazione dalla Champions. Il direttore di TeleLombardia scrive su twitter

Il Milan raggiunge la competizione che più si addice al valore della squadra oggi. Una dignitosa EL resta un obiettivo credibile, così come il terzo o quarto posto. Di più sarebbe andare oltre le potenzialità di un gruppo e un allenatore validi, ma non di qualità eccelsa.

Fioccano le reazioni: "ngeneroso verso una squadra che ha avuto la sfiga di giocare con 3 squadre di alto livello...negli "ottavi" ci sono almeno la metà delle squadre di pari valore o inferiori (a cominciare da Lazio e Napoli che comunque la metta sono dietro in classifica-Serie A)" e poi: "La vera cosa corretta che si dovrebbe dire è che il Milan meritava sin dall'inizio la EL poiché si era piazzato al 5° posto nel campionato scorso, tuttavia valutare la rosa di oggi con un'emergenza costante è ingeneroso"

C'è chi osserva: "Più che altro direi che trattasi di una rosa con buchi spaventosi che palesano i limiti di AD aziendale prestato al calcio, responsabile scouting che fa il DS senza averne competenze, un DS che fa il figurante di se stesso e un proprietario che mi lascia sempre più dubbi" e anche: "per me con la squadra al completo, viste le seconde classificate e come è andato il girone, il Milan ci stava ampiamente; poi per periodo nero dei giocatori, molti infortuni (che solo ora si son recuperati, tranne difesa) e un’abbaglio in Newcastle - Psg, il Milan è out" e infine: "Perfetto direttore, ma anche l’Europa League (vincerla) è troppo per questo Milan. Speriamo piuttosto di avere presto notizie su un cambio di proprietà, unica possibilità di rinascita"