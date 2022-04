Ravezzani: Da dove prendete le certezze sulla vittoria della Juve?

03/04/2022 11:39

Per Caressa e Zazzaroni, che l'hanno detto pubblicamente a Radio Dee Jay, vince la Juventus sicuro, per molti scommettitori anche ma Fabio Ravezzani non si spiega tutta questa fiducia nei bianconeri in vista dello scontro diretto di stasera con l'Inter. Il giornalista di TeleLombardia scrive su twitter

Una sfida così è sempre imprevedibile. E la Juve non ha mai vinto facilmente, anche con Vlahovic, mentre l’Inter non ha mai giocato pessime partite: piuttosto sfortunate, invece. Tutte queste certezze sulla vittoria Juve non le capisco. Sbaglierò…



Fioccano le reazioni: "Infatti le certezze le ha solo chi vuole fare il fenomeno,la statistica di quest'anno dice che la Juve perde gli scontri diretti, quindi è logicamente la sfavorita, chi dice il contrario vuole fare il furbo e basta" oppure: "Da interista però sono due mesi che stiamo facendo molta fatica solo due vittorie contro venezia al 90' e Salernitana vedo la Juve favorita o al massimo finisce in pareggio la conferenza di Inzaghi di ieri non mi è piaciuta non è più alla lazio" e ancora: "Ci sono tutti i presupposti per un pareggio che serve poco a entrambi ma credo che Allegri ne sarebbe felice" e infine: "Chiamasi "gufare l'avversario".