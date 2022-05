Rabbia tifosi Roma: Anticipate gara col Toro o gioca la Primavera

11/05/2022 12:09

Oggi l'Assemblea di Lega dovrebbe deliberare su eventuali variazioni sul calendario delle prossime due gare di serie A ma si respira un certo pessimismo sulla possibilità di anticipare Torino-Roma, gara dell'ultimo turno, a venerdì 20 come richiesto da Mourinho per poter preparare meglio la finale di Conference League col Feyenoord di mercoledì 25. Sul web spopola l'hashtag #ANTICIPATE LAROMA, con la protesta dei tifosi giallorossi.

Centinaia i commenti: "Accetto pure Maresca al VAR basta che #ANTICIPATELAROMA !!!! Poi parlate delle difficoltà delle squadre italiane in Europa quando i primi a sabotarci siete VOI" o anche: "In un mondo normale questo sarebbe un atto dovuto" , oppure: "Non #ANTICIPATELAROMA ? I “Pulcini“ a Torino, manco la “Primavera”!" e ancora: "Che si mettano d'accordo per giocare subito con le squadre primavera e che si fotta la SerieA. Altrimenti non cambierà mai nulla"

C'è chi scrive: "Dopo il furto a mano armata di Guida/Banti è veramente assurdo assistere alla Lega che tenta di boicottare l'unica finalista italiana" e poi: "vi preoccupate solo delle "solite note", quando la Roma è l'unica italiana a giocare una FINALE EUROPEA. Anticipate subito Torino-Roma" e anche:"È vergognoso anche solo dover arrivare a creare questo hashtag"

Il web è scatenato: "ANTICIPATELAROMA capisco che se dovessimo vincere la Conference League sarebbe come certificare le vostre incapacità nelle squadre che tanto caldeggiate , ma il buonsenso dovrebbe andare oltre queste problematiche" e infine: "È un atto dovuto, mentre così lo faranno facendo passare che ci hanno accontentati. Inevitabile anticipare. Nel remoto caso non lo facciano a Torino non ci si presenta con la prima squadra, tanto non cambia"