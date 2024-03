Pistocchi spiega perché stadio Napoli a Bagnoli è una genialata, web in tilt

10/03/2024 16:07

Partendo da una considerazione di carattere turistico Maurizio Pistocchi fa un endorsement a De Laurentiis sul tema-stadio. L'ex giornalista di Mediaset scrive su twitter

Il golfo di Napoli anche nel 2023 è stato il più frequentata dai maxi yacht dei billionaire e delle star dello sport, della musica e dello spettacolo: Napoli Capri Pompei Ischia e la Costiera sono una attrattiva irresistibile per chi, all’estero, ammira il nostro modo di vivere. Però …c’è un però: Napoli non ha un porto turistico, e chi la visita in barca è costretto a stare alla boa, in rada. Per questo l’area di Bagnoli potrebbe essere un nodo cruciale per lo sviluppo di tutta la città: porto turistico per privati e maxi yacht, Hotel & ristoranti 5stelle, edilizia luxury. Una piccola Dubai, insomma, ma con secoli di storia. E, perché no, uno stadio innovativo, nel concept e nella tecnologia. Dall’area di Bagnoli può partire lo sviluppo di una economia turistica e imprenditoriale che ha contenuti unici in Italia, e non capirlo sarebbe miope

Scattano le reazioni: "Per me è una genialata. L'abbinamento del posto con uno stadio e un centro sportivo ultra moderno sarebbe perfetto, spero che non siano solo chiacchere..." e poi: "Fare li lo Stadio non mi pare una mossa sensata" e anche: "Totalmente d’accordo ci sono tutte le potenzialità per una crescita turistica esponenziale. Non so però se l’area è abbastanza grande per contenere stadio + strutture turistiche portuali.."

C'è chi osserva: "Prima di fare ciò andrebbe resa balneabile l'area fuori Bagnoli e lungo il litorale di via Napoli. E purtroppo non succederà mai" e poi: "Queste attività per pochi ricchi non ci interessano. Napoli non può e non deve essere Dubai. Dopo la bonifica , se e quando si farà, quel mare DEVE essere NOSTRO" e infine: "trattandosi di pieni Campi Flegrei una struttura come uno stadio non sarebbe possibile costruirlo. Il porto turistico è la logica collocazione in un luogo completamente da riqualificare. Lo stadio è una speculazione di Adl"