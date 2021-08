Pirlo torna a parlare della Juventus e scatena la bufera

17/08/2021 14:07

È in vacanza da più di due mesi, ormai. Dal mare di Ibiza si è spostato in Toscana, sempre sotto l'ombrellone, e tra una crema solare e l'altra, un tuffo e un salto al bistrot per una birretta o un aperitivo, Andrea Pirlo è riuscito a ritagliarsi un po' di tempo per un'intervista a cuore aperto a The Athletic. Piuttosto significativi i passaggi della 'confessione' del "Maestro", come era stato subito ribattezzato da diversi quotidiani sportivi, soprattutto per quel che riguarda il capitolo Juventus.

Juve, senti Pirlo

Ecco alcuni passaggi dell'intervista a Pirlo:

“È stata un'estate magnifica. Non c'è gioia più grande che vincere con la Nazionale. Mancini ha fatto un ottimo lavoro. L'Italia aveva un'identità e giocava quasi da club. Il calcio non cambia mai. Ci sono due obiettivi: segnare e difendere. Non cambierà mai. Guardiola lo ha dimostrato per anni: se non controlli il gioco è molto difficile per te vincere. Ci saranno partite in cui hai il 90% di possesso palla e dove perdi sull'unico tiro in porta, ma io preferisco perdere così piuttosto che passare l'intera partita a difendere in area, cercando di segnare in contrattacco. Juve? Ho imparato molto. È stata la mia prima esperienza da allenatore ed è stata intensa. Abbiamo iniziato la stagione con una sola amichevole. È stato tutto molto veloce, abbiamo giocato ogni tre giorni, senza tifosi... È stata dura per la squadra di adattarsi a qualcosa di nuovo. La cosa più importante è sempre stata recuperare. Il futuro? Andrò a Parigi e anche a Manchester per imparare da Pochettino e Guardiola. Sono pronto per una nuova avventura".

Tifosi Juve furiosi con Pirlo

È soprattutto il passaggio, piuttosto pepato, sul preferire di perdere giocando bene piuttosto che vincere giocando male, a scatenare le ire della tifoseria bianconera, per la quale "vincere è l'unica cosa che conta". "Io se leggo la frase "preferisco perdere così" iniziano a prudermi le mani, ma forte... Spero nessuno me lo dica mai di persona", polemizza un fan. "Le meno peggiori Juventus di Pirlo? Quelle in cui siamo stati bassi, tutt'altro che il calcio predicato a The Athletic... Va be', see you soon", sottolinea un altro. "Direi che la sua carriera di allenatore è già conclusa", taglia corto un supporter.