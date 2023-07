Pedullà: Juve, il piano per avere Milinkovic-Savic da Lotito con lo sconto

08/07/2023 12:46

Con un messaggio su Twitter il super esperto di mercato Alfredo Pedullà dà gli ultimi aggiornamenti sul fronte Sergej Milinkovic-Savic. Le trattative del serbo per il rinnovo con la Lazio sono in fase di stallo e sulle sue tracce c'è la Juventus, che lo insegue di fatto da diverse stagioni. Per il giornalista il club bianconero ha elaborato un piano per arrivare al forte mediano senza spendere le cifre blu richieste giustamente da Lotito per la sua cessione. Un piano che prevede l'inserimento di due calciatori. Ecco i dettagli dell'operazione studiata da Giuntoli e dal suo staff: