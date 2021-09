Ordine, il retroscena su infortunio Maignan

19/09/2021 10:30

A Torino ci va, allo Stadium chissà. Mike Maignan agita l'immediata vigilia di Juventus-Milan. Il portiere francese è partito con la squadra ma resta in dubbio per la partita di stasera. Il n.1 rossonero ha male a una mano come conferma su twitter anche Franco Ordine. La firma de Il Giornale scrive

Maignan convocato per Juve-Milan ma resta il giallo sulle sue condizioni già avvertito ad Anfield dopo il rigore parato. Secondo voci interne ieri ha interrotto l’allenamento. Il tema infortuni resta tra traumi e post COVID dopo 3 turni. Come si arriva a fine corsa?



Fioccano i commenti: "Se abbiamo paura che Maignan abbia un raffreddore abbiamo la coperta corta in porta" o anche: "Su Ibra e Giroud non dovremmo stupirci essendo abbastanza chilometrati... Per Maignan è un trauma quindi può capitare a tutti. Calabria da sempre accusa qualche guaio muscolare soprattutto quando gioca molte ravvicinate" oppure: "L’anno scorso senza COVID, Sanremo e squalifiche Ibra ha saltato meno partite di Bennacer... È chilometrato pure Ismael?!?" e ancora: "Se il Milan vuole competere per lo scudetto dovrebbe cambiare immediatamente staff medico ed atletico, magari affidandosi ad esperti provenienti dalla Premier". Infijne: "Chiaramente ha male ad una mano, si è visto alla fine del primo tempo a Liverpool. Non penso che sia colpa dei preparatori atletici avere male ad una mano no? Anche se ci sono altri due milanisti con un tutore"