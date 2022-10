Ordine attacca Tonali, Pellegrini e Politano: Scoppia il caos sui social

03/10/2022 08:25

Hanno vinto tutti e quattro con le loro squadre di club, rilanciando ambizioni di altissima classifica ma per la Nazionale di Mancini erano infortunati ed erano tornati a casa, saltando le gare di Nations League. Ad alzare la polemica è Franco Ordine. La prima firma de Il Giornale su twitter osserva

" Breve riflessione sui calciatori che hanno saltato la Nazionale per infortunio: Pellegrini (Roma) ha giocato; Politano (Napoli) ha giocato, Tonali (Milan) ha giocato, Immobile (Lazio) in formazione. Fine della puntata"

Si scatena il mondo dei social: "ci sono degli affaticamenti che per non diventare veri infortuni hanno bisogno di pochi giorni di riposo. Perché rischiare quando sei fuori dal Mondiale? Se metti questa regola, per presunzione di colpevolezza,poi lo stipendio al giocatore, quella settimana, lo paga la Nazionale?", oppure: "Questa riflessione non ha senso dal momento che tutti sono andati in ritiro e sono stati valutati dallo staff della nazionale. Il problema è chi non si presenta proprio"

C'è chi scrive: "ma le società pagano gli stipendi ai calciatori e se un mio tesserato si fa male per la National League sarei arrabbiato...la nazionale è un peso per ste manifestazioni....l'indennizzo della fifa per un crociato saltato a quanto ammonta? Intanto il club lo perde per un anno"

C'è però anche l'altra campana: "i “trucchetti” li fanno da anni i giocatori di milan e napoli a ogni convocazione nazionale italiana e resto del mondo" e ancora: "Storia vecchia come il mondo non fa più notizia. O si cambiano le regole o si smette di lamentarsi rispetto a questi giochetti. Tutti buoni a parlare ma nessuno si sogna di agire. Parliamo d'altro" e infine: "Speriamo che nessuno di questi giocatori giochi la prossima partita della nazionale. I furbetti a casa. Non dovrebbe nemmeno essere convocati"