Nome nuovo per la difesa del Milan: è tra i migliori della serie A

15/04/2022 13:52

Nome nuovo per la difesa del Milan. Secondo quanto riportato da diverse testate specializzate, in particolare dal magazine kosovaro ArtMotion, Paolo Maldini è sulle tracce di un calciatore su cui ha gettato lo sguardo da tempo. Si tratta di Mergim Vojvoda, esterno difensivo del Torino. Tra l'uomo mercato del Milan e l'entourage del difensore granata, uno dei migliori esterni per rendimento del campionato di serie A, sarebbe già avvenuto un incontro durante il quale sono state gettate le basi per un accordo economico. Rimane, insomma, solo da trovare la quadra con il Torino, anche se i tifosi rossoneri non farebbero salti di gioia.

Milan su Vojvoda, tifosi delusi

Tanti i commenti sui social. “Maldini l’ha incontrato? Sì, per sbaglio”, ironizza Lorenzo. “Vojvoda? E che ce ne facciamo?”, aggiunge Nicola. “Bremer, dal Torino dobbiamo prendere Bremer, non Vojvoda”, ammonisce Luca. Mentre Matteo crede che il kosovaro non rientri davvero nei piani di Maldini: “Vojvoda ha 27 anni, non credo sia nei parametri del Milan”. Imran, invece, cita un recente flop di mercato nello stesso ruolo: “Vojvoda? Un Dalot 2.0”. Altri tifosi, invece, accoglierebbero volentieri Vojvoda in rossonero, come ad esempio Kierre: “Vojvoda sarebbe di sicuro meglio di Calabria”, scrive il tifoso su Twitter. “Amo Calabria, per bisogna essere onesti e credo che Vojvoda sia meglio”, aggiunge El Pento.