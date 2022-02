Napoli, l'ansia dei tifosi tra scaramanzia e una paura

21/02/2022 10:07

Un'occasione così la si poteva solo sognare. Il Milan frenato dalla Salernitana, l'Inter battuta a casa sua dal Sassuolo e per il Napoli si aprono le porte del primo posto. Vincendo stasera a Cagliari gli azzurri si metterebbero alle spalle le due milanesi in classifica (anche se i nerazzurri devono recuperare la partita col Bologna) ma le ore della vigilia sono piene di tensione tra i tifosi, Oltre alle tante assenze si temono gli "occhi secchi" di mezza Italia e sui social sono in tanti a invocare gesti scaramantici di ogni sorta.

Nutrito però anche il popolo che ci crede: "Si può fare, non sarà facile ma si può fare. Ci sono diverse assenze praticamente senza esterni alti e con un solo mediano. Ma ci siamo abituati da tre mesi quindi a giocare mediamente senza 7/8 giocatori quindi la vittoria la quoto al 60%" ma anche: "Stasera 3/4 dei tifosi ci tireranno i piedi.."

C'è chi scrive: "Stasera avete un popolo che vi soffia dietro. Dovete volare, lottare... e vincere" e poi: "Abbiamo già dato con Empoli e Spezia. Non ci sono scusanti!".

Anche il giornalista Umberto Chiariello si sbilancia nel suo editoriale per Campania Sport su Canale 21 dicendo: