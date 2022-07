Napoli: Il video di addio a Mertens scatena la polemica tra i tifosi

24/07/2022 10:34

Ieri il saluto ufficiale di De Laurentiis che ha detto addio al giocatore, oggi il video della società che su twitter ha omaggiato Mertens - che saluta dopo 9 anni di gol e prodezze. Emtrambe le cose non sono piaciute ai tifosi che fino all'ultimo hanno sperato in un riavvicinamento tra le parti e in un diverso epilogo del tormentone. Il Napoli sui social ha scritto solo "Grazie" pubblicando un breve montaggio di alcuni dei gol di Mertens e anche questa cosa non è andata giù ai fan che si sfogano su twitter: "Spero vada alla Lazio solo per esultare in faccia al presidente", oppure: "un video di un minuto e un misero "grazie" per salutare il miglior marcatore della storia del Napoli, fate pena" e ancora: "Così salutiamo il nostro Top scorer? Così lo facciamo andar via? Come un Petagna qualunque? Poi parlate di pelle e di identità. Mertens è stato uno di quelli che la maglia l’aveva cucita addosso… vergognosi!"

C'è chi scrive: "Scaricato definitivamente con un’intervista su radiokisskiss.Non ci avete nemmeno permesso di salutarlo in maniera quanto meno degna" e poi: "Un video preparato in 5 minuti per il miglior marcatore della storia del Napoli... Non si critica la scelta di lasciarlo andare via, ma il mancato riconoscimento di un pezzo di storia del club" e anche: "Caro Aurelio te lo dico con grande affetto ma la storia di Mertens meritava epilogo diverso. Io credo che ci dovresti ripensare. L'esperienza in questa squadra non c'è più e già era poca"

In mezzora circa 300 già i commenti: "Il più grande marcatore della storia del Napoli, una leggenda della storia del club, salutato con un video sui social e letteralmente solo un "grazie"?" e infine: "Un calciatore che ha fatto più gol nella storia della società,un UOMO che è molto più NAPOLETANO di chi lo dovrebbe essere,un uomo che ha amato la maglia più di tutti meritava altro non questo modo squallido per essere salutato"