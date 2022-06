Napoli, i tifosi dicono no allo scambio: Scelta senza senso

02/06/2022 19:54

Nelle ultime ore si parla con sempre più insistente di un eventuale scambio sulla rotta Napoli-Lazio tra Piotr Zielinski e Luis Alberto. Alla corte di Maurizio Sarri arriverebbe il giocatore polacco che il tecnico toscano ha sempre apprezzato moltissimo, mentre la strada opposta la percorrerebbe il centrocampista spagnolo che nell’ultima stagione con la maglia dei biancocelesti ha fatto fatica a ritagliarsi un ruolo importante nel nuovo scacchiere tattico. Per il momento si tratta solo di voci, forse neanche di una trattativa ma tanto è bastato per scatena la reazione dei social.

I tifosi del Napoli dicono no allo scambio

Sui social i tifosi del Napoli sembrano non essere particolarmente entusiasti di questa possibilità di mercato: “Non metto in discussione le qualità tecniche, ma non ha fatto neanche lui una grande stagione. E da quanto ho potuto capire non è una persona facilissima con cui avere a che fare a livello caratteriale. E poi è due anni più vecchio di Zielinski, eviterei”. E ancora: “Non che Luis Alberto abbia fatto molto bene quest’anno, è uno dei giocatori più discontinui mai visti”.