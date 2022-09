Napoli, che fatica: Sul web la gioia dopo la rabbia ma le critiche restano

10/09/2022 16:42

Non ci credevano più. Non ci credeva nessuno probabilmente. Stava tornando l'incubo di sempre, quello di perdere punti in casa contro le piccole. Come l'anno scorso, quando al Maradona ha lasciato per strada praticamente lo scudetto, come con il Lecce qualche settimana fa. Chiamatelo Penelope, il Napoli tesse e distrugge ma il gol di Raspadori quasi allo scadere ha salvato tutti. Il Napoli batte lo Spezia di misura e si evita una tragedia sportiva.

Nonostante il successo non mancano le critiche. I tifosi sanno con chi prendersela, dai nuovi acquisti Ndombele e Raspadori - ancora fuori condizione - a Spalletti cui viene rimproverato ancora una volta un eccessivo turnover e qualche scelta sbagliata. Proprio il match-winner prima del gol era stato bersagliato su twitter ("40 milioni per Raspadori sono il pacco più grande della storia del calcio"). Poi la musica cambia: "Il calcio è lo sport più strano del mondo: Raspadori 90 minuti disastrosi, ha sbagliato tutto ciò che poteva, creato difficoltà alla propria squadra e, seppure a porta vuota, la mette dentro al 90°" e anche: "Raspadori si riscatta dopo una partita da 4.5"

Sui social paura e rabbia: "per sbloccarla l'unica cosa era far entrare il Liverpool" e anche: "Sfiorata tragedia come anno scorso. Capisco i turni di riposo etc. Ma caro Spalletti metti il risultato al sicuro con la formazione vincente e poi sostituisci. Che sono queste formazioni inventate contro queste squadre del catenaccio assoluto?"

Oltre a Ndombele nel mirino dei tifosi ci va soprattutto Elmas: "Ad Elmas si è rotto il tasto per passare palla? Bah, due occasioni sprecate", oppure: "Spiegatemi cosa Spalletti vede in Elmas" e anche: "Elmas troppo egoista" e poi: "Elmas impara a passare la palla te prego"

Nessuno risparmia il macedone: "Caro Elmas, se non la passi lí ci sono due alternative: o sei Messi e vai in porta col pallone o sei un co..." e poi: "ma elmas da chi è raccomandato?" e anche: "Chi definisce Elmas ancora "diamante grezzo", è pregato di emigrare alle isole Diomede" e infine: "Elmas deve crescere tatticamente. Fa troppa fatica ad interpretare la partita".