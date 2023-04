Napoli: Biasin, bordata a Saviano: E' polemica sul web

09/04/2023 10:36

“Cosa temo da qui allo scudetto? Da tifoso: che non ce lo facciano vincere. Che si metta in moto la grande macchina che spinge le squadre del Nord". Era dicembre dello scorso anno quando Roberto Saviano, l'autore di Gomorra, parlava di possibili complotti anti-Napoli in chiave tricolore. Mesi dopo la classifica è cambiata, sì, ma nel senso che il vantaggio della squadra di Spalletti è andato sempre crescendo mentre le big del Nord continuano a stentare. Fabrizio Biasin ironizza su twitter postando la classifica che vede ai primi tre posti Napoli, Lazio e Roma e scrive: "Il vento del nord non lo fanno più come una volta"

Fioccano le reazioni: "Vi abbiamo dovuto surclassare per evitare “il vento del nord”" oppure: "È diventato il vento dei debiti" e ancora: "Ma lasciali godere una volta ogni 50 anni circa dai, unico fastidio e' che spaccano i marroni dicendo che finalmente c'è giustizia nel calcio" e poi: "Dillo a Saviano…che già a novembre si era messo a frignare"

C'è chi scrive: "La verità è che le romane son partite per quello e sono lì, ma l'Inter è partito per altri obiettivi e nonostante il -15 della Juve e sotto le romane, ma su questo account non si può dire che l'Inter da Zhang in giù ha sbagliato tutto, soprattutto mai una critica ai dirigenti!!" e poi: "Infatti ci sono stati oltre 50 scudetti di squadre del centro e Sud Italia, giusto?" e infine: "Se non fate due passaggi consecutivi non ci vuole il vento del nord, ci vuole Gesù!!! La più vicina è a -30".