Mourinho e la Lazio, scontro totale sui social: il botta e risposta infiamma il web

Il derby di Coppa Italia che è costato alla Roma l'accesso alla semifinale continua ad alimentare polemiche. Ovviamente uno degli attori in campo è José Mourinho, che nella conferenza stampa post match di ieri ha dichiarato a proposito di un episodio cruciale quale il rigore messo a segno da Zaccagni ed assegnato da Orsato tramite Var dopo il contatto tra Huijsen e Castellanos:

Oggi perdiamo la partita su un rigore da calcio moderno. Un rigore da Var, che l'arbitro non dà a tre metri di distanza, ma rivedendolo al Var. I giocatori di 20 anni fa mai si butterebbero come quelli di oggi. Mi sembrava che fossimo noi con più possibilità, quando si perde Dybala cambia: oggi come contro la Fiorentina. Senza di lui c'è meno qualità nel gioco. Il fallo da rigore è di un bambino top, ma di un bambino che ha 55 minuti di Serie A. Sulla rimessa laterale prima, non è possibile fare quello che abbiamo fatto. In partite di questo tipo, chi segna prima è privilegiato. Dopo chi gioca in casa ha un vantaggio, perché non ci sono più palloni. La squadra che segna per prima con Orsato vince, perché poi non lascia più giocare.