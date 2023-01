Morte Vialli, lo struggente ultimo saluto delle sue ex squadre

06/01/2023 12:29

Grande commozione in tutto il mondo del calcio per la scomparsa di Gianluca Vialli. Tra le prime a salutare il grande campione morto a 58 anni a Londra per le conseguenze di un tumore al pancreas, le sue ex squadre. Così la Cremonese:

"Resterai un esempio indelebile della nostra essenza, Luca Vialli".

Per la Sampdoria un cuore spezzato e due parole, con lo sfondo di un'esultanza dopo un gol nell'anno dello storico scudetto del 1991:

"Ciao Luca".

Semplice e appassionato pure il ricordo della Juve, con la foto della Champions alzata al cielo nel 1996:

"Ciao Gianluca".

Così il Chelsea, dove Vialli ha fatto pure l'allenatore:

"Mancherai a così tanti. Una leggenda per noi e per tutto il calcio. Riposa in pace, Gianluca Vialli. Questa è davvero una giornata terribile per il Chelsea Football Club. La leggenda di Gianluca vivrà allo Stamford Bridge".

Quindi, la nazionale italiana:

"