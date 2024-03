Milan, Ravezzani stronca Rocchi: mica è Amleto, mai sentite parole così

04/03/2024 14:16

Non è piaciuta a Fabio Ravezzani le versione data dal designatore arbitrale a Open Var su Dazn in merito al rigore non concesso alla Lazio per l'intervento di Maignan. Il direttore di teleLombardia scrive su twitter

Rocchi in versione <Di Bello>. Come puoi dire due giorni dopo che uno scontro può essere o non essere rigore? La dinamica è chiara (per me scivola e impatta 3 metri dopo aver deviato il pallone, quindi non fallo) ma in ogni caso il designatore deve dare certezze. Mai visto un rigore che può esserlo o non esserlo. È Rocchi, mica Amleto.

Tante le reazioni: "Per completezza dice che sono d’accordo con la decisione dell’arbitro ma se fosse stato concesso il rigore non lo avrebbero ritenuto un errore e il VAR non sarebbe intervenuto. Decisione di campo" e poi: "Direttore quante volte abbiamo sentito dire, <<se lo da non è uno scandalo>> oppure<<ci può stare che non l ha dato>> ecco questo rientra in quella casistica se l'avesse dato non sarebbe stato uno scandalo"

C'è chi scrive: "Rocchi dimostra molto bene perché abbiamo un problema arbitri. Questo sarebbe il designatore…. Spero almeno tifoso laziale, se no non ha nemmeno l’attenuante dell’ultras." e anche: "Rocchi mi sembra molto più confuso di Di Bello, mi sembra una dinamica chiara quindi lui deve chiarire pubblicamente se sia o meno rigore e non lasciare dubbi nel merito" e infine: "Rocchi davvero un democristiano. Guida la peggior squadra di arbitri degli ultimi 20 anni ma ogni volta che apre bocca si dimostra davvero inadeguato al ruolo. Non se ne esce vivi."