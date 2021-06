Milan: Pellegatti annuncia il tris, i tifosi applaudono

10/06/2021 12:37

Prosegue a testa bassa, senza squilli di tromba, il mercato del Milan che persegue i suoi obiettivi come spiega Carlo Pellegatti sul suo canale youtube. La storica voce di Milan Channel dice: "Il Milan sta attuando una politica intelligente e nuova, nella scorsa stagione ha preso giocatori in prestito ma non per valorizzarli per altri bensì per sè. Pensiamo a quello che possono regalare i prestiti ed abbiamo visto Tomori, diventato uno dei leader della squadra, Dalot che è cresciuto di partita in partita fino a diventare assoluto protagonista agli Europei Under 21 e Brahim Diaz che è stato anche convocato nella nazionale maggiore. Diaz era in prestito secco e dopo che si è dimostrato di classe ora il Milan cerca di prenderlo, come Tomori. La novità è Dalot, che sembrava un giocatore perso: anche lui è nel mirino dei dirigenti

Fioccano i commenti sul web: "Speriamo riescano a tenerli tutti e tre. Anche dalot è un giocatore di valore e molto giovane " o anche: "Se riscattano o prolungano Diaz e Dalot ci daranno molte soddisfazioni, queste sono fortune da far crescere", oppure: "Bene tenere sia Diaz che Dalot che oltre alla qualità tecnica hanno dimostrato attaccamento alla maglia nonostante fossero solo per n prestito secco. Al fischio finale a Bergamo erano tra i più entusiasti era evidente" e ancora: "Sono molto contento che si sia riaperto uno spiraglio per Dalot sperando si riesca a prenderlo, secondo me è forte come Tomori".

C'è chi si dice ottimista: "Stanno lavorando benissimo,mi fido di Paolo e Massara,cominciamo a portare a casa i giocatori che l'anno scorso sono stati importanti è poi vediamo, c'è tanto tempo". Infine la nota ironica: "È un'ottima politica, con un bell'acquisto all'anno nel 2030 avremo uno squadrone".