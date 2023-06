Milan, Maldini preferisce Miami: sui social scoppia il putiferio

14/06/2023 15:42

Paolo Maldini ha deciso di non prendere parte al funerale di Silvio Berlusconi. Oggi a Milano si sta celebrando l’ultimo saluto all’ex presidente del Milan e nel Duomo sono accorsi tantissime personalità: dal mondo dello spettacolo a quelli della politica, passando ovviamente anche per i tanti protagonisti del mondo del calcio. Ma come spesso accade in queste circostanze a far discutere non sono i presenti ma gli assenti con Paolo Maldini tra i più discussi.

L’ex dirigente del Milan, che ha da poco lasciato il suo ruolo a Milanello, ha deciso di prendersi una piccola pausa nella sua Miami. La città della Florida è diventa una seconda casa per lui ma la sua assenza ai funerali di Berlusconi ha scatenato i tifosi sui social: “Dispiace per Paolo Maldini che è rimasto a Miami piuttosto che tornare a Milano e rendere onore a chi lo ha reso ricchissimo e gli ha alzato la possibilità di alzare coppe da capitano”. Mentre Spina fa notare: “Se vi avessero detto che al funerale di Berlusconi sarebbero stati presenti Steven Zhang e Beppe Marotta ma non Paolo Maldini, il capitano per eccellenza del suo Milan, ci avreste mai creduto?”.