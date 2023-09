Milan, le parole di Pioli su Adli non convincono i tifosi

23/09/2023 20:29

Il Milan dimentica il derby superando di misura il Verona a San Siro grazie al gol di Rafael Leao, alla prima con la fascia da capitano al braccio, e aggancia momentaneamente i nerazzurri in testa alla classifica. I tre punti contro gli scaligeri lasciano, però, a Stefano Pioli anche il problema di dover modificare nelle prossime uscite il proprio regista. Rade Krunic è, infatti, uscito malconcio dal match e, come scrive La Gazzetta dello Sport, ne avrà per un po'.

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della gara, il tecnico rossonero ha spiegato come intende ovviare all'assenza del bosninaco: "Rade ha sentito qualcosa al flessore e, sicuramente, qualcosina c’è stato. Sarà difficile vederlo nelle prossime partite, ma ci sono Adli e Reijnders. Dall’inizio dell’anno sto provando Yacine in quel ruolo e sta facendo bene. Ora avrà le sue occasioni anche lui. L’importante è che i ragazzi stiano bene insieme, compatti, uniti, volenterosi nelle partite difficile come quella di oggi".

Proprio lo spiraglio aperto per Adli, arrivato l'anno scorso a Milanello ma rimasto ancora indietro nelle gerarchie nonostante i tanti estimatori tra i tifosi, ha scatenato i supporter rossoneri sui social, che non credono alle parole del tecnico. Qualcuno scrive: "Questo aspetta le gente si rompa vado ai pazzi devi soffrire per il resto della vita" e poi: "Lo stà provando alla Playstation", "Da inizio anno che lo ripeti, nemmeno un minuto gli hai fatto fare!", "Si si. Piuttosto metti Calabria in regia. P.S. Okafor continua pure a farlo giocare 5 minuti a partita", "speriamo che avrà la sua occasione", "Praticamente lo manderà al massacro dopo due anni che non vede il campo", "Se non gioca mercoledì a Cagliari vuol dire che oltre che scarso sei anche uomo di me...".