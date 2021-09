Milan, la decisione è presa: caos tra i tifosi

13/09/2021 19:55

Il Milan rompe gli indugi e passa alle vie di fatto. Dopo aver annunciato nella giornata di ieri, l’intenzione di analizzare quanto successo nel match contro la Lazio, ora il club rossonero ha rivelato di aver deciso di presentare un esposto alla Procura Federale affinché venga fatta chiarezza sui cori arrivati dal settore laziale nel corso del match di domenica.

Bakayoko, vittima di razzismo

A essere preso di mira è stato soprattutto Bakayoko. L’ex centrocampista della Lazio non è particolarmente benvoluto dai tifosi biancocelesti a causa di un episodio avvenuto nel 2019 in cui il centrocampista aveva sventolato la maglia di Acerbi (con cui l’aveva scambiata) a mò di trofeo dopo una vittoria.

Caos sui social

La gran parte dei tifosi, non solo del Milan, applaude la scelta della società rossonera di passare all’azione sperando che gesti del genere servono ad aumentare la sensibilità su questo tema e soprattutto che certi episodi non si debbano ripetere. “Bravi, basta fa finta di niente su ogni cosa, comportamenti di questo tipo vanno sempre segnalati”. Anche Lorenzo applaude: “Bravi, così si fa e ve lo dice un tifoso del Napoli”. Ma dalla parte opposta c’è la difesa dei tifosi della Lazio: “Il vero motivo dei cori contro Bakayoko ce li ricordiamo tutti. Noi laziali abbiamo la memoria lunga. I cori razzisti li inventate voi per fare le vittime”, mentre Pino scrive: “Anche se condanno qualsiasi coro razzista, anche i vostri tifosi ieri ne hanno fatto contro Milinkovic, e anche cori contro Roma e i romani”.