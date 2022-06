Milan, il dietrofront dei tifosi: Vale la pena mandarlo via?

25/06/2022 10:52

La botta per la beffa Botman è ancora fresca: il Milan si ritrova senza il difensore dei sogni e deve cambiare strategia. Ecco allora che torna il nome di un giocatore spesso criticato nelle ultime stagioni ma che potrebbe risolvere il problema senza grosse spese. Alessio Romagnoli è in scadenza, il pressing della Lazio finora non ha portato risultati. E' vero che il Fulham si è fatto avanti con un contratto da 4 milioni di euro ma per i tifosi del Milan la cosa migliore sarebbe offrirgli il rinnovo, come si evince dai commenti sui social: "Ognuno ha le proprie convinzioni … Romagnoli mediocre?Per me buon giocatore, può stare tranquillamente nella rotazione dei centrali . Anche perché tutti questi fenomeni in giro non li vedo. Io rinnoverei a 3/3,5", oppure: "potrebbe fare comodo anche a noi. Rinnovi Romagnoli e chiudi la difesa, contento lui, contento il Milan"

C'è chi osserva: "Se romagnoli non va alla Lazio secondo me farebbe prima a rinnovare un altro anno da noi. Non sarà titolare fisso, ma comunque giochi in Champions...e pure in prima fascia cosa che quindi ti dà qualche possibilità in più di arrivare agli ottavi" e ancora: "Mi va bene anche romagnoli a questo punto raga davvero. Basta che accetta di essere una riserva…" e poi: "Sarei contento se rinnovassero contratto a Romagnoli , e’ stato il nostro capitano ma ha accettato senza discutere anche di non essere piu’ il titolare e ha sempre dichiarato la sua volonta’ di restare al Milan che ormai e’ casa sua"

Infine la chiosa: "non sto cercando di rivalutare Romagnoli, quello che sa fare e che non sa fare è davanti agli occhi di tutti, il concetto di fondo è che, al netto di tutto questo, sarebbe una buona quarta opzione. Però purtroppo quando un giocatore viene marchiato è dura"