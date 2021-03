Milan, i tifosi bocciano il colpo a parametro zero

28/03/2021 10:48

Se dovessero andare in porto tutti o quasi tutti i rinnovi che sta trattando il Milan, da Donnarumma a Ibra, da Calhanoglu a Kessie e Calabria (contratti che comporteranno un aumento dell'ingaggio non da poco) ecco che si creerebbe un problema di liquidità per i rossoneri sul fronte acquisti. Da qui la necessità di ricorrere anche a qualche colpo a parametro zero e in tal senso Maldini avrebbe messo gli occhi su Hysaj, in scadenza col Napoli.

L'albanese non rinnoverà con gli azzurri e a giugno andrà via gratis. Il Milan ci pensa anche in virtù di ottimi rapporti con il suo procuratore Mario Giuffredi (che gestisce anche il rossonero Andrea Conti che potrebbe rimanere al Parma).



I tifosi rossoneri bocciano Hysaj sui social

Fioccano le reazioni dei tifosi, il nome di Hjsay non fa impazzire