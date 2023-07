Milan, basta un’amichevole: sui social già è scoppiato l’entusiasmo

24/07/2023 09:18

Basta un’amichevole anche se con sconfitta per scatenare l’entusiasmo dei tifosi del Milan. I rossoneri cedono 3-2 contro il Real Madrid ma in questo momento sono la squadra con maggiore “hype” della serie A. Il mercato di Furlani e Moncada è stato di primissimo livello fino a questo momento, certo andrà visto alla prova del campo ma sotto il profilo strategico i rossoneri hanno dato la sensazione di muoversi alla perfezione. La cessione di Sandro Tonali è stato il carburante che ha acceso un’estate di sogni che si sta concretizzando con gli arrivi di Loftus-Cheek, Pulisic, Reijnders, Okafor e in attesa anche di Chukwueze. Ma il colpo che potrebbe essere passato in sordina è quello di Romero, il giocatore liberatosi a zero dalla Lazio ha esordito con una prodezza nell’amichevole contro il Real.

Sui social l’entusiasmo dei tifosi del Milan è già alle stelle: “Abbiamo speso 36 milioni per le riserve di Luka Romero, non ci credo”, dice ironico Drikp. E ancora Ragnar non ha paura di lanciarsi in pronostici arditi: “Se è un sogno non svegliatemi, quest’anno ne alziamo almeno 2”. Anche Enrico è entusiasta: “Avevo detto che sentivo puzza di rivoluzione e lo confermo. Loftus giganteggia, Calabria è il calcio, Romero è la seconda miglior linea in Italia. Dominare il Real Madrid titolare senza i tuoi titolari è dimostrazione di superiorità assoluta”.